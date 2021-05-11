Электросчетчик с пультом. Купить электросчетчик с пультом!

Как установить счетчик?

Установка нашего счетчика ничем не отличается от установки обычного счетчика. Вы можете ничего не говорить электрику, который будет устанавливать наш счетчик. Внешне счетчик ничем не отличается от обычного заводского.

У меня уже стоит счетчик, могу ли я поменять его на ваш?

Да, можете. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Или, например, мотивировать замену тем, что на вашем старом счетчике есть какие-либо царапины, потертости или иные повреждения. Вы можете позвонить в Энергосбыт и попросить поменять вам счетчик. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сейчас счетчики меняют за счет абонента, и они являются его собственностью.

Обязательно ли ставить счетчик такой же марки, как прежний?

Нет, не обязательно. Вы можете поставить любой счетчик любой фирмы. Наши сотрудники вам помогут подобрать оптимальный вариант.

Может ли управлять счетчиком кто-то кроме меня?

Нет. Счетчик привязан к пульту. Сигнал между ними закодирован. Управлять счетчиком сможете только вы.

Как долго окупает себя электросчетчик?